Il ‘nuovo’ Palermo a caccia dell’impresa: Brunori e Pohjanpalo ‘puntano’ lo Spezia

Il calciomercato invernale ha regalato tre grandi ‘colpi’ al Palermo, che affronta lo Spezia con tutti i nuovi in campo dal primo minuto. Audero, Magnani e Pohjanpalo proveranno a dare una sferzata d’aria fresca per provare a conquistare un risultato positivo sul campo di una delle compagini più difficili da sfidare.

La sconfitta casalinga col Pisa ha lasciato l’amaro in bocca. A far tornare il sorriso sul volto dei tifosi rosanero ci hanno pensato gli arrivi di Audero e soprattutto di Pohjanpalo, accolto da centinaia di tifosi che acclamavano il suo nome.

Contro lo Spezia serve un’impresa. Con questo andazzo, la squadra di D’Angelo rischia seriamente di essere promossa senza dover passare dai playoff. Al “Picco” nessuno è riuscito a vincere, inoltre i bianconeri vorranno sicuramente vendicare la sconfitta dell’andata.





Lo Spezia è reduce da tre vittorie di fila e ha portato a undici punti il vantaggio sulla Cremonese quarta. Una sconfitta per i rosa, considerata la nuova sferzata d’entusiasmo dovuta al bel calciomercato, sarebbe una dura batosta.

C’è grande curiosità per la nuova coppia d’attacco del Palermo. Brunori e Pohjanpalo fanno già sognare i tifosi, anche perché i numeri li precedono: l’anno scorso, in Serie B, hanno segnato rispettivamente 17 e 22 gol.

Il cammino dello Spezia

Lo Spezia ha collezionato 48 punti nelle 24 partite disputate in campionato, uno score che vale l’attuale terzo posto. La squadra di D’Angelo ha fin qui disputato una stagione straordinaria, come confermano anche i dati sui gol messi a segno (38, terzo miglior attacco) e soprattutto quelli relativi alla difesa (15 gol subiti, miglior difesa del torneo).

In casa, i bianconeri hanno conquistato 27 punti e non hanno perso nemmeno una delle undici partite giocate tra le mura amiche. Si prospetta dunque una trasferta particolarmente ostica per i rosanero ed è ovvio che i nuovi non possano ancora aver assimilato al meglio le indicazioni tattiche di Dionisi. Tuttavia è innegabile che gli ultimi acquisti abbiano portato grande entusiasmo.

L’ultimo impegno di campionato ha visto lo Spezia impegnato nella trasferta in casa del Cittadella, match che ha visto trionfare gli ospiti per 0 – 2. La squadra di D’Angelo ha imposto la propria supremazia già nel primo tempo grazie al bel gol di Vignali e all’autogol di Carissoni. Nel secondo tempo il Cittadella ha gettato alle ortiche due ottime palle gol che avrebbero potuto riaprire il match, così come il nuovo acquisto spezino Lapadula, che ha mancato l’appuntamento con il gol per questione di centimetri in due occasioni.

Il cammino della squadra di D’Angelo è stato sicuramente segnato dalle straordinarie prestazioni di Pio Esposito (11 gol, un assist) e di suo fratello Salvatore Esposito (5 gol, 8 assist). A centrocampo decisivi sono stati gli inserimenti di Vignali (4 gol), mentre al fianco di Pio Esposito in attacco dovrebbe figurare l’esperto centravanti di categoria Lapadula, appena arrivato dal Cagliari, a caccia del primo sigillo con la nuova maglia.

SPEZIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI