Il Palermo femminile strappa un pareggio contro il Lecce

Il Palermo femminile strappa un punto prezioso contro il Lecce, chiudendo la sfida sull’1 – 1 . La squadra siciliana ha mostrato carattere fin dall’inizio della partita, riuscendo a evitare la sconfitta nei minuti di recupero.

Il Lecce sembrava avviato a portare a casa la vittoria dopo il gol di D’Amico al 28′ del secondo tempo, sbloccando la partita che fino a quel momento è stata equilibrata. Con il vantaggio a pochi minuti dalla fine, le salentine hanno iniziato a gestire il risultato, ma la squadra di Pipitone non ha smesso di spingersi in avanti cercando il pareggio.

Il gol delle rosanero è arrivato allo scadere, quando al 50′ Cancilla ha trovato il guizzo decisivo per battere il portiere avversario e siglare l’1 – 1. Un pareggio conquistato in extremis che rispecchia il carattere di una squadra che non smette mai di crederci, portando a casa un punto importante per la classifica.





Pipitone commenta cosi il pareggio: “Il pareggio allo scadere ci da una spinta in più per proseguire in campionato. Abbiamo la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta per costruire un gruppo che possa prendersi delle soddisfazioni. La squadra non ha mollato fino alla fine della partita”. ha ammesso l’allenatrice rosanero.

