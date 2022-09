MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo tiene un posto libero nella “lista A”, quella degli over 23, escludendo Roberto Crivello. Il difensore si è allenato in disparte già negli scorsi giorni, mentre la società cercava di trovargli una nuova squadra nelle ultime ore di mercato. Nessuna cessione però. E adesso, come scrive il “Giornale di Sicilia”, Crivello rimarrà fuori.

Il Palermo, che dunque avrà 17 uomini nella “lista A”, avrà la possibilità di continuare a fare mercato guardando i profili più interessanti rimasti senza squadra. Infatti, i giocatori che si sono svincolati prima della chiusura della sessione estiva di mercato potranno essere tesserati con altri club entro il 13 dicembre 2022.

In cima alla lista dei sogni dei tifosi rosanero c’è sicuramente Josip Ilicic, che ha rescisso con l’Atalanta pochi giorni fa. Lo sloveno ha detto di “essere pronto a tutto” e di “voler restare in Italia”. Potranno essere le altre soluzioni scelte dalla dirigenza – che non ha ancora avviato contatti – ma, intanto, il posto per un over 23 è stato liberato.

L’ELENCO

“LISTA A” – over 23

Pigliacelli

Massolo

Nedelcearu

Marconi

Lancini

Mateju

Stulac

Damiani

Saric

Segre

Broh

Di Mariano

Floriano

Valente

Brunori

Vido

Soleri

“LISTA B” – under 23

Grotta

Bettella

Buttaro

Pierozzi

Sala

Peretti

Doda

Devetak

Gomes

Elia

“LISTA C” – giocatori bandiera (più di quattro anni nel club)

Accardi

