Il Palermo “saluta” Aaron: col Modena una maglia contro la violenza sugli animali

“Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui tratta gli animali”. Palermo e FeralpiSalò a sostegno… degli animali. La sfida tra i rosanero e il Modena di oggi diventa infatti un momento particolare e fondamentale per sensibilizzare e far riflettere dopo gli ultimi avvenimenti che hanno colpito il capoluogo siciliano.

Il riferimento è al cane Aaron che era stato ucciso bruciato vivo dal suo stesso proprietario in via Croci riportando ustioni sull’80% del corpo. Per questo motivo entrambi i capitani delle le squadre indosseranno una particolare maglia che poi sarà venduta all’asta su CharityStars.

I volontari di LAV saranno quindi ospiti del “Barbera”. LAV ha richiesto al Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, di emanare un’ordinanza di divieto nei confronti di Carmelo Russo di detenere o possedere animali di qualunque genere e specie presso le proprie residenze, domicili e dimore in tutto il territorio comunale e di condurre animali con se’ in ogni luogo pubblico e privato.

Il comunicato del Palermo

Palermo, Feralpisalò e LAV Italia insieme per Aron: un gesto simbolico e una maglia speciale all’asta per tutelare vita e diritti degli animali.

A distanza, ma uniti da valori universali. Il Palermo e la Feralpisalò, prima delle rispettive gare di campionato di oggi, scenderanno in campo a supporto di LAV, Lega Anti Vivisezione.

Dopo il dramma vissuto da Aron, il pit bull bruciato vivo a Palermo e morto pochi giorni dopo, oggi al Barbera Matteo Brunori entrerà in campo per il riscaldamento con il suo cane, Nina: l’obiettivo è lanciare un messaggio d’amore e rispetto per gli animali dalla stessa Palermo in cui ha avuto luogo la vicenda di Aron, che ha toccato il cuore di migliaia di persone in Italia e all’estero. Nel pre-show con Radio Time al Barbera, inoltre, saranno ospitati i volontari di LAV Palermo, che avevano assistito e vegliato il cane nei suoi ultimi giorni di lotta per la vita.

Palermo e Feralpisalò hanno infatti deciso di sostenere la LAV con una raccolta fondi ed un’attività dal forte valore simbolico: prima delle sfide rispettivamente contro Modena e Catanzaro, i due capitani dei club indosseranno una maglia speciale realizzata in collaborazione con LAV. La special jersey sarà poi messa all’asta su CharityStars (la nota community a sostegno di cause benefiche) per raccogliere fondi da destinare a tutte le emergenze legate alla salvaguardia della vita e dei diritti degli animali.

“Non si può più continuare ad assistere a gesti così crudeli ed efferati – ha commentato LAV – Oltre ad un’imponente attività di sensibilizzazione, che educhi alla corretta convivenza con gli animali e alla tutela dei loro diritti, c’è bisogno di provvedimenti più efficaci, che siano da deterrente per chi ancora si accanisce sugli esseri viventi. Ringraziamo Feralpisalò e Palermo per la grande sensibilità e per il potente messaggio sociale che il calcio professionistico lancia con questa iniziativa e auspichiamo che dagli stadi di Feralpisalò e di Palermo possa giungere un appello alla commissione Giustizia della Camera dei Deputati la nuova legge contro il maltrattamento sugli animali- ha concluso LAV”. Per continuare a fare pressione LAV ha lanciato una petizione online, indirizzata ai parlamentari di Camera e Senato e al Ministro della Giustizia Nordio, che ha già raggiunto le oltre centomila firme.

Il 10 febbraio, in occasione della trasferta di Piacenza proprio tra Feralpisalò e Palermo per la 24esima giornata di Serie BKT, i due club riproporranno l’iniziativa, questa volta affiancati in campo da Leo, la mascotte dei Leoni del Garda, portabandiera dei valori legati alla convivenza, alla responsabilità e alla tutela dei diritti degli animali. Allo stadio Garilli sarà ospitata una delegazione di LAV Italia per la consegna dell’assegno frutto dell’asta benefica.