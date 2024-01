Primavera, Palermo all’esame capolista. Il Cesena ospita i rosa

Il Palermo Primavera si appresta ad affrontare forse la partita più difficile della stagione: i rosanero giocano in casa del Cesena capolista, squadra che ha dimostrato di avere al momento un passo in più rispetto le altre. La partita, che chiude il girone d’andata, si giocherà in Emilia Romagna con calcio d’inizio alle ore 11.15.

Periodo non positivo per i rosanero, che dopo la sosta sono rientrati in campo con un’inaspettata sconfitta casalinga subita per mano della Virtus Entella.

D’altro canto il Cesena ha dimostrato di poter vincere contro tutti gli avversari, anche anche loro vengono da una sconfitta contro il Benevento, che ha accorciato a -3. Essendo appena la prima sconfitta della stagione, i bianconeri vorranno pronto riscatto.