Palermo, pressing per Diakité ma c’è anche Venuti. In attacco le piste Caso ed Henry

Sono diversi i profili dei giocatori che piacciono al Palermo e con i quali si vorrebbero sistemare difesa e attacco. Nella retroguardia c’è sempre Diakité che può essere usato anche da centrale oltre che da terzino.

Inoltre il francese è un 2000 e non intaccherebbe la lista: per questo motivo il Palermo ha avviato “fitte interlocuzioni” con la Ternana, si legge sul Giornale di Sicilia odierno.

Ci sarebbe stata già un’offerta che le fere avrebbero rimandato al mittente perché non considerata sufficiente. Piace anche Venuti del Lecce che è un terzino puro e può dare più esperienza in campo: le parti hanno riallacciato i rapporti e intanto rimane sullo sfondo la pista Oukhadda del Modena.

In avanti in auge il nome di Caso, con le parti propense al dialogo e a trovare una soluzione ma che ancora non hanno trovato la quadra. “La trattativa è fitta, ma potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni”, si legge.

Infine rimangono sempre in orbita il nome del giovane cipriota classe 2003 Loizos Loizou e soprattutto quello di Thomas Henry del Verona, sempre d’attualità e ampiamente percorribile.