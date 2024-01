Mi manda Mertens | De Laurentiis piazza il colpo del secolo: firma e contratto del top player

Grande acquisto per la società partenopea. I tifosi sono al settimo cielo per aver trovato finalmente l’erede del belga.

Tra i calciatori più importanti negli ultimi dieci anni del Napoli è giusto parlare del centravanti belga Dries Mertens. Quest’ultimo, infatti, è stato ceduto nell’estate del 2022 in quanto non gli è stato rinnovato il contratto.

Dopo la sua partenza in concomitanza con quelle di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, i tifosi erano molto amareggiati. Tanti credevano che dopo quelle cessioni gli azzurri avrebbero avuto un tracollo.

Le grandi intuizioni di Cristiano Giuntoli e la bravura di Luciano Spalletti, però, hanno assemblato un’ottima squadra al punto da vincere il terzo Scudetto nella storia dei partenopei. Nonostante non abbia alzato la coppa con i suoi ormai ex compagni di squadra, Mertens ha sicuramente lasciato un segno indelebile nel cuore della tifoseria.

Un calciatore che ha sempre dato corpo, cuore e anima per una città che lo ha accolto in grande stile soprannominandolo Ciro, classico nome partenopeo. Il fatto che gli sia stato dato questo soprannome è da ricondurre al carattere goliardico, solare e intraprendente del centravanti belga.

Un legame indissolubile con la città

A dimostrazione del suo grande affetto con Napoli e i napoletani, ha voluto chiamare suo figlio Ciro Romeo. Ora però, sebbene il suo futuro calcistico sia in Turchia ormai da diversi anni, c’è ancora chi spera che un giorno possa tornare in azzurro, magari con un ruolo dirigenziale.

Il Napoli attuale, sembra essere un lontano parente di quello dello scorso anno che ha trionfato su più fronti grazie al tecnico di Certaldo. Ora, la squadra, sembra essere in una fase di ripresa anche in seguito alla vittoria in campionato contro la Salernitana di Pippo Inzaghi.

Ngonge pronto a vestire la maglia del Napoli

Al tecnico Walter Mazzarri, un attaccante dalle doti tecniche in stile Dries Mertens servirebbe soprattutto in seguito all’assenza di Victor Osimhen. Per questo motivo, sembra che Aurelio De Laurentiis abbia piazzato il colpo dell’anno.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, su una base di 20 milioni di euro, il Napoli è alle battute finali per portare Cyril Ngonge dell’Hellas Verona alle pendici del Vesuvio. L’attaccante belga, giunto lo scorso anno in Italia, sta dimostrando di avere tutte le caratteristiche precise per poter far bene in una grande squadra italiana. Con gli scaligeri, infatti, si è reso protagonista anche per dei gol che hanno garantito la salvezza lo scorso anno.