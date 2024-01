Così all’andata: Palermo, a Modena l’ultima vittoria in trasferta

Il 7 ottobre 2023 il Palermo espugnò il campo del Modena. I rosa ottennero una splendida vittoria lontano dalle mura amiche contro una diretta avversaria in chiave playoff. Era l’ottava giornata di campionato e la squadra di Corini riuscì a conquistare la terza vittoria di fila, in un inizio di campionato che ne aveva esaltato le qualità fuori casa.

Il Palermo, nelle cinque trasferte giocate fino a quel momento, conquistò quattro vittorie e un pareggio. Il Modena, invece, dopo un inizio di campionato promettente, si presentò alla sfida con i rosa dopo aver ottenuto tre pareggi di fila e una brutta sconfitta nel turno precedente contro il Venezia.

I rosanero chiudono il primo tempo sullo 0 – 0 dopo aver sprecato diverse occasioni, spicca tra le altre la traversa colta da Brunori. Al 23′ del primo tempo la fuga solitaria di Di Francesco viene contenuta irregolarmente da Oukhadda e l’arbitro estrae il cartellino rosso. Il Palermo inizia il secondo tempo con lo stesso spirito del primo e al 2′ della ripresa Henderson trova il gol del vantaggio (primo e unico con i rosanero sino ad oggi) con una splendida volèe mancina.

I rosanero non riescono a chiudere un match che rimane pericolosamente aperto fino ai minuti di recupero, quando al 48′ della ripresa il subentrato Mancuso, dopo aver chiuso uno splendido triangolo in contropiede con Brunori, è glaciale a tu per tu con Gagno e realizza la rete che chiude il conto con uno splendido diagonale. È il secondo centro stagionale per l’attaccante in maglia numero 7. Il Palermo esce quindi dal “Braglia” dopo una prestazione molto convincente e ottiene tre punti meritatissimi, continuando così il felice trend in trasferta.

Il Palermo, dopo otto giornate, avevano raccolto 19 punti, grazie ai quali si erano portati al secondo posto, a una sola lunghezza dal Parma capolista e a +4 sul Venezia terzo. Il Modena si trovava invece al quinto posto a 15 punti, insieme a Venezia, Como e Catanzaro. Entrambe le squadre, dopo 20 partite giocate, hanno peggiorato il loro piazzamento in classifica: i rosanero con 32 punti occupano il settimo posto dopo la brutta sconfitta in chiave playoff contro il Cittadella mentre il Modena è reduce dalla sconfitta interna contro il Brescia e occupa la nona posizione in graduatoria.

