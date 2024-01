Palermo, non si può sbagliare: ma il Modena cerca il riscatto

Il Modena va a caccia del riscatto. La squadra di Paolo Bianco arriva al “Renzo Barbera” nel bel mezzo di una tempesta di risultati negativi che hanno compromesso la sua corsa verso i playoff.

Seppur siano ancora noni in classifica, a pari punti con il Brescia ottavo, i gialloblù hanno rallentato notevolmente nell’ultimo periodo, collezionando appena tre punti nelle ultime cinque partite. L’ultima vittoria risale al 2 dicembre (in casa contro la Reggiana), arrivata proprio un mese dopo l’ultimo successo esterno (ai danni del Catanzaro).

Il tecnico Bianco dovrebbe schierare il classico 4-3-1-2 (QUI le probabili formazioni), inserendo dal primo minuto il nuovo acquisto Ettore Gliozzi, autore col Pisa di 10 reti nella scorsa stagione, una delle quali proprio al “Renzo Barbera”. A fargli compagnia in attacco il fantasista Tremolada (mancino “fatato”) e il veterano Falcinelli. Potrebbe giocare anche Corrado, ex rosanero che in estate è stato vicino al ritorno.

L’ultimo precedente al “Barbera” tra le due squadre è una delle vittorie più ‘rotonde’ dell’era Corini: una gara terminata 5 – 2 per il Palermo. Il Modena cerca ‘vendetta’ dopo la sconfitta all’andata ma per i rosanero è una partita da non sbagliare, soprattutto dopo la brutta sconfitta di Cittadella.

LEGGI ANCHE

PALERMO – MODENA, I CONVOCATI DI BIANCO

PALERMO – MODENA, I CONVOCATI DI CORINI