Palermo – Modena, i convocati di Bianco: out Oukhadda

Sono 23 i convocati di Paolo Bianco per la partita tra il Palermo e il ‘suo’ Modena. Il tecnico deve fare i conti con assenze pesanti e soprattutto numerose: sono cinque i giocatori indisponibili.

Non sono in lista Edoardo Duca, alle prese con una distrazione al soleo sinistro, Mario Gargiulo, che sta recuperando da un intervento chirurgico al piede sinistro, Romeo Giovannini, non convocato per possibili sviluppi di calciomercato, Abdoul Guiebre, convocato in Coppa d’Africa, e Shady Oukhadda, esterno destro di difesa che piace al Palermo ma out per distrazione al semitendinoso destro.

ECCO I CONVOCATI

Portieri: Riccardo Gagno, Andrea Seculin, Filippo Vandelli.

Difensori: Cristian Cauz, Niccolò Corrado, Matteo Cotali, Antonio Pergreffi, Fabio Ponsi, Alessandro Riccio, Roko Vukusic, Giovanni Zaro.

Centrocampisti: Thomas Battistella, Kleis Bozhanaj, Fabio Gerli, Luca Magnino, Lukas Mondele, Antonio Palumbo, Luca Tremolada.

Attaccanti: Fabio Abiuso, Diego Falcinelli, Ettore Gliozzi, Jacopo Manconi, Luca Strizzolo.

LEGGI ANCHE

PALERMO – MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI