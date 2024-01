Corini: “Basta accontentarci. Adesso dobbiamo vincere, anche sporco”

Eugenio Corini presenta il match contro il Modena, valido per la 21a giornata di campionato che il Palermo giocherà al Barbera.

ORE 17.45 – “C’è dispiacere, l’indagine strumentale ha certificato questa lesione. Essendo lo stesso muscolo del primo infortunio adesso ci andiamo con un pizzico di cautela, prima non avevamo accelerato. E’ una perdita importante a livello di leadership, la società stava già lavorando per un difensore. Speriamo siano degli infortuni fisiologici, tutti gli altri sono convocabili”.

ORE 17.47 – “Ranocchia è un giocatore completo. Ha già fatto le sue esperienze e anche la Serie A. Arriva nella società giusta, deve completarsi, mi sembra un acquisto ben fatto. E’ a disposizione ma difficilmente lo vedrete dall’inizio”.

ORE 17.49 – “Tanti gol subiti? E’ sicuramente un problema, è migliorata l’efficacia in zona offensiva ma manca qualcosa. A Cittadella la prestazione è stata discreta, dobbiamo spingere di più. In settimana sono stato arrabbiato, non possiamo accontentarci delle prestazioni, anche perché avevamo ricreato un bel clima. Siamo una squadra a cui piace attaccare, un margine di rischio ci sta se vuoi vincere, ma non deve essere troppo elevato”.

ORE 17.51 – “Lund gioca da marzo in maniera ininterrotta. Qualcosa poteva pagare in termini di lucidità, ma ci dà tanto. Contro il Cittadella non è stata la sua miglior partita. Aurelio è stato limitato dalla pubalgia ma adesso sta meglio. In questo ruolo chiedo tanto”.

ORE 17.53 – “Coulibaly deve completare il suo percorso di rientro dall’infortunio. A centrocampo siamo un buon numero quindi non c’è bisogno di velocizzare il suo rientro. Abbiamo 18 partite, il tempo passa, la classifica fortunatamente è corta, non possiamo permetterci di perdere altre partite. Non posso più uscire come da Cittadella, dobbiamo portare a casa il risultato”.

ORE 17.55 – “Il Modena è una squadra qualitativa, sa giocare e sa costruire. Ti può mettere in difficoltà sotto tanti punti di vista. Voglio vedere negli occhi dei miei giocatori l’incazzatura post Cittadella”.

ORE 17.56 – “Penso che il Palermo può battere chiunque. Voglio la concentrazione sull’avversario di turno. Ci vuole quella voglia di dare qualcosa in più, basta accontentarci”.

ORE 17.57 – “Il Barbera deve diventare il nostro fortino. Il trend era negativo ma l’abbiamo cambiato. Passare da casa nostra sarà difficile per tutti. A Cittadella abbiamo perso una grande occasione, gennaio è importante al di là del mercato”.

ORE 18.00 – “La Serie B è strana, bisogna saperci stare dentro. Il Genoa l’anno scorso ha avuto delle difficoltà nonostante sia arrivato secondo, il Monza due anni fa con una super squadra ha vinto i playoff con difficoltà”.

ORE 18.04 – “Questa squadra ha una dedizione al lavoro pazzesca, ma non basta. Andiamo forte, ma dobbiamo andare fortissimo. Serve attenzione maniacale e ossessione. Io so cosa vuol dire vincere qua, non mollerò un centimetro. Oggi manca qualcosa, sennò a Cittadella non perdi e io impazzisco. Domani questa cosa dobbiamo vederla in campo, vincere, anche sporco, non mi frega niente. Dobbiamo essere ambizioni, non possiamo accontentarci di essere settimi”.