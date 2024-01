Palermo – Modena, le probabili formazioni: dubbio a centrocampo

(AGGIORNATO IL 18 GENNAIO, ORE 10.27). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Modena, match valido per la 21a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento sabato 20 gennaio, alle ore 16.15, stadio “ Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Coulibaly (Henderson), Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Indisponibili: Desplanches

Squalificati: Marconi, Stulac

MODENA (4-3-1-2) Gagno; Ponsi, Zaro, Cauz, Corrado; Battistella, Gerli, Magnino; Tremolada; Falcinelli, Gliozzi.

Indisponibili: Duca, Oukhadda, Palumbo, Gargiulo, Guiebre

Squalificati: /

Rientri importanti in casa Palermo. Eugenio Corini può contare sul recupero di Lucioni e Coulibaly, che dovrebbero tornare dal primo minuto. Tre gli indisponibili: Desplanches è out per infortunio, mentre Marconi e Stulac devono scontare la squalifica.

DIFESA

In porta c’è sempre Pigliacelli mentre a destra dovrebbe essere confermato Graves. Lucioni, già convocato a Cittadella, torna titolare e accanto a lui c’è Ceccaroni. Sulla sinistra spazio a Lund.

CENTROCAMPO

Coulibaly è rientrato in gruppo a metà settimana e ha buone chance di giocare dal primo minuto; l’alternativa è la conferma di Henderson. Al centro c’è Gomes, Stulac è squalificato, mentre Segre gioca sul centrosinistra.

ATTACCO

Dovrebbe essere confermato il tridente che sta trovando continuità nelle ultime settimane. A destra c’è quindi Insigne, con Brunori al centro e Di Francesco sulla sinistra.

