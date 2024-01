GdS – “Palermo, ritorno di fiamma per Diakité e pista Caso sempre più calda”

Continua la ricerca di un terzino destro per il Palermo, con Ales Mateju in scadenza a giugno. Sul Giornale di Sicilia si parla del possibile sostituto in difesa e di come pare essere tramontata la pista Amian (Spezia).

Il Palermo aveva fatto un’offerta importante superando anche il Bologna, ma il calciatore è restio a lasciare la Serie A. Il quotidiano parla di “ritorno di fiamma” riguardo l’interesse per Salim Diakitè anche se non è escluso che il difensore possa arrivare dal circolo estero del City Group.

In avanti, invece, c’è forte interesse per Caso: il club di viale del Fante, dopo i primi contatti, ha avviato le interlocuzioni che sono state positive. Ora però l’imperativo diventa cedere.