Palermo: pressing su Henry, Oukhadda l’opzione in difesa. Per il Modena Soleri o Casarotto

Atteso Filippo Ranocchia, la cui ufficialità è arriverà in giornata, e dopo il centrocampista proseguirà il mercato del Palermo per gli altri ruoli. In attacco l’ipotesi di Rinaudo è Thomas Henry del Verona: centravanti classico e forte di testa.

Lo riporta il Corriere dello Sport che parla anche di “pressing” della società rosa per ottenere le prestazioni dell’attaccante. Soleri, invece, piace anche al Modena, prossimo avversario del Palermo.

L’allenatore Bianco però monitora anche alternative: ci sarebbe infatti anche Matteo Casarotto (23) della Virtus Verona in lista, autore di otto reti e un assist in 21 presenze.

Modena che è proprietario di Shady Oukhadda (25), terzino italo-marocchino la cui pista è indicata nel quotidiano come “percorribile”. Infine, non è del tutto tramontata l’idea Diakité della Ternana.