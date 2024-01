Perinetti sul mercato: “Vivace in B e C, poco in Serie A. Non ci sono risorse”

“Un mercato vivace in B e C, poco in Serie A“. Questa l’opinione di Giorgio Perinetti, ex Palermo intervistato da Tuttomercatoweb riguardo l’attuale sessione di calciomercato.

“Non mi aspetto cose clamorose – spiega -. Non ci sono risorse. Poi a gennaio è sempre difficile muovere calciatori importanti”.

Infine, il suo Avellino: “In entrata abbiamo fatto tre operazioni e perso Starita per l’agente (Maurizio De Rosa, ndr ) che ha mancato di rispetto all’Avellino. Cercheremo un’alternativa”.