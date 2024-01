De Laurentiis si è stancato: ‘In tribuna fino a giugno’ | Finisce nel peggiore dei modi

La situazione in casa Napoli non è delle più rosee. Oltre ai malumori legati ai risultati che latitino, i partenopei sono alle prese anche con un’altra questione decisamente scomoda

La stagione del Napoli si sta complicando sempre di più. La possibilità di difendere lo storico titolo conquistato lo scorso anno è naufragata già a metà stagione e ad oggi anche centrare il quarto posto appare piuttosto complicato. In Champions League è arrivata la qualificazione agli ottavi in un girone decisamente alla portata e la Coppa Italia è sfumata mestamente dopo la brutta figura contro il Frosinone.

La Supercoppa in Arabia Saudita può cambiare il corso degli eventi e regalare una gioia ad una squadra che pensava di vivere tutt’altre dinamiche dopo aver vinto lo scudetto. Molti giocatori sono apparsi involuti e perché no, anche demotivati. Lo scorso anno hanno dato praticamente tutto e complici anche i cambi alla guida tecnica non sono riusciti a ritrovare gli stimoli giusti.

Nemmeno l’avvicendamento in panchina tra Garcia e Mazzarri ha dato chissà quali frutti. Dopo qualche partita positiva anche il tecnico toscano si è dovuto scontrare con la dura realtà dove anche al di fuori del campo ci sono delle situazioni piuttosto spinose che andrebbero ridefinite il prima possibile.

Il presidente De Laurentiis dal canto suo è al lavoro per cercare di risolverle, ma non sempre le cose si mettono nel verso giusto. Con Osimhen è stato sistemato tutto e il nuovo accordo prevede un contratto con scadenza nel 2026. Resta un altro grande nodo da sciogliere e la sensazione è che non sarà semplice.

Napoli, il giocatore rifiuta il rinnovo: l’ira di De Laurentiis

Si tratta di Zielinski. Il centrocampista polacco nei mesi scorsi sembrava vicino al prolungamento dopo aver rifiutato il corteggiamento dei club dell’Arabia Saudita. Adesso lo scenario è mutato nuovamente e anche in campo l’ex Udinese non sembra essere più lo stesso. Sostituito alla fine del primo tempo a Torino, contro la Salernitana ha dato forfait all’ultimo secondo.

Il patron azzurro pare gli abbia fatto un’ulteriore proposta di rinnovo con tanto di inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni di euro che poteva consentire al club di monetizzare in caso di addio. Stando agli ultimi rumors di mercato il giocatore non appare più propenso al prolungamento e con il contratto in scadenza a giugno avrebbe già deciso il suo futuro.

Zielinski, addio al Napoli: dove potrebbe andare il centrocampista polacco

La possibilità che approdi all’Inter a parametro zero a fine anno diventa sempre più concreta. A maggio compirà 30 anni e in nerazzurro potrebbe strappare l’ultimo importante contratto della sua carriera. Prima però c’è da portare a termine questa tormentata stagione con il Napoli.

Con questi presupposti non è da escludere che si possa andare al braccio di ferro. D’altronde già quest’estate Zielinski era stato messo fuori rosa per qualche giorno. Non è da escludere che in caso di ulteriori tensioni la società possa optare per la medesima soluzione fino al termine del campionato.