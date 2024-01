“Non vado da nessuna parte”: Roma, smentite le voci sull’addio | Resterà ancora a lungo

In casa Roma sono state ampiamente sconfessate le voci di un possibile addio di un illustre tesserato. Resterà ancora a lungo nella Capitale

Il momento in casa Roma non è dei più felici. Una sola vittoria nelle ultime sei di campionato hanno fatto precipitare la formazione di Mourinho (sostituito nella giornata di ieri da Daniele De Rossi) al nono posto in classifica a cinque punti dal quarto posto. L’obiettivo rimane alla portata, ma ci sono cinque squadre con cui lottare e un solo posto a disposizione.

Servirà un cambio di passo che dovrà passare dall’unione di intenti tra il tecnico e la squadra che dovranno fare fronte comune per risalire la china. Inoltre ci sono da smaltire anche le tossine del derby di Coppa Italia costato l’eliminazione dalla competizione. Dal mercato per ora è arrivato solo il giovane Huijsen, che chiaramente non può spostare gli equilibri.

Sul fronte partenze però è arrivata una dichiarazione piuttosto importante. Infatti nelle ultime settimane c’erano state diverse avvisaglie in merito ad un imminente addio, che però è stato categoricamente smentito. In questa fase particolare la Roma ha bisogno di tutti e non può privarsi anche di lui.

Già l’addio di Tiago Pinto ha scombussolato e non poco l’ambiente. Il direttore sportivo portoghese con poche risorse a disposizione è riuscito a portare nella Capitale due campioni del calibro di Dybala e Lukaku. Dopo il GM ha lasciato la capitale anche Mourinho, dopo due anni e mezzo caratterizzati dal grande amore del pubblico nei suoi confronti. In attesa di conoscere novità su questo fronte, a tenere banco è la situazione di un calciatore ritenuto in bilico.

“Resto alla Roma”: la conferma del diretto interessato

Si tratta di Andrea Belotti, che fino a qualche giorno fa sembrava vicino alla cessione. L’ipotesi Salernitana sembrava più di una suggestione visto che i campani sono alla ricerca di una punta di peso e che abbia un ampio bagaglio di esperienza in Serie A. I gol del Gallo potevano essere la soluzione giusta per risalire la china.

A quanto pare non sarà così. L’ex attaccante del Torino nonostante sia chiuso da Lukaku non nutre nessun malessere. Vuole restare a Roma e lo ha ribadito anche ai microfoni di radio e tv nell’immediato post partita del match perso a San Siro contro il Milan: “Al momento sì, non ne so niente di andar via, non mi ha detto niente nessuno”.

Belotti resta alla Roma, ma a febbraio…

A ciò va aggiunto anche che da febbraio dovrebbe tornare a disposizione anche Tammy Abraham dopo il brutto infortunio al crociato rimediato nell’ultima giornata della passata stagione. L’inglese già lo scorso anno era avanti nelle gerarchie rispetto al numero 11 e probabilmente sarà lui a contendere il posto a Lukaku.

Bisogna però considerare che tra un mese circa ripartiranno anche le coppe europee e la Roma vuole fare strada in Europa League. La voglia di riconquistare la finale persa lo scorso anno è tanta e per farlo servirà avere i giusti ricambi che consentano di sopperire al doppio impegno.