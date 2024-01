Palermo, si segue ancora Loizou: ma c’è concorrenza anche dall’Olanda

Fra gli osservati speciali del Palermo c’è sempre Loizos Loizou, esterno classe 2003 (quindi under, ‘comodo’ per la Serie B) che sta facendo molto bene con l’Omonia Nicosia nel campionato cipriota (6 gol e 3 assist).

Il Palermo, però, è in attesa, non si sono ancora fatti avanti con un’offerta e aspettano sviluppi su altri piste per la fascia (la prima è Caso del Frosinone, che in Serie B ha già dimostrato di saper fare la differenza).

Un’attesa che, però, potrebbe far perdere Loizou ai rosanero. Le sue prestazioni negli scorsi mesi hanno attirato l’attenzione di tante squadre, anche importanti, come l’Heerenven, che lotta per un posto in Europa nel campionato di Eredivisie.

Gli olandesi, come approfondisce Gianluca di Marzio, hanno già presentato un’offerta all’Omonia: nelle prossime ore, quindi, sono attese sia risposte dal club che dal giocatore. E negli scorsi giorni, inoltre, si era fatta avanti anche la Reggiana con un’offerta.