Gliozzi arriva a Modena e punta il Palermo: “È come una finale”

Ettore Gliozzi arriva a Modena e punta subito il Palermo, che affronterà con la sua nuova squadra sabato 20 gennaio al Renzo Barbera. Per l’attaccante sarà come una finale, la prima delle prossime tre partite delicate che il Modena dovrà giocare (dopo i rosanero, ci saranno le sfide con Parma e Samp).

“Adesso ci aspetta un bel trittico di partite – dice Gliozzi dallo stand del Modena nella fiera di Sant’Antonio – anche se penso che quest’anno in B non esistono gare facili o difficili, puoi vincere o fare fatica contro chiunque, sono tutte partite toste. E a maggior ragione affronteremo questi tre impegni come tre finali”.

Sul suo arrivo a Modena, invece, Gliozzi afferma: “Sono emozioni piuttosto forti, anche perché per me si tratta di una sorta di piccolo ritorno in zona, visto che ero stato a Sassuolo per cinque anni. Modena era la piazza che ho voluto fortemente, sono contento di essere arrivato qui. Fisicamente sto bene, il ginocchio è ok, devo ovviamente prendere un po’ di condizione fisica e quella piano piano arriva giocando. Sono molto fiducioso di arrivare presto al cento per cento”.

Foto copertina: sito ufficiale Modena Calcio