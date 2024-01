Pelligra entra nel board del Racing City Group: i dettagli

Ross Pelligra entra a far parte del board del Racing City Group. Il presidente del Catania è stato coinvolto nel progetto guidato da Naser Al-Tamini, finanziatore emiratino e prossimo capo della commissione olimpica in Qatar, che ha l’obiettivo di investire nei club e soprattutto nei giovani.

Ci sono, infatti, diverse Academy che ne fanno parte in giro per il mondo: si va da club australiani e statunitensi a quelli messicani e spagnoli.

IL COMUNICATO

Racing City Group is delighted to announce a significant addition to our esteemed board of directors – Mr. Ross Pelligra, the current President of Catania Football Club, has joined our ranks.

Bringing with him a wealth of experience in sports leadership and a proven track record of success, Ross Peligra is a welcome addition to our diverse and accomplished team.

We extend our warmest welcome to Mr. Ross Pelligra and look forward to the dynamic collaborations and achievements that lie ahead under his insightful guidance as a distinguished member of Racing City Group’s board.

