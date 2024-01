Palermo, ecco il primo acquisto: ufficiale l’arrivo di Ranocchia

Filippo Ranocchia è un nuovo giocatore del Palermo. Il centrocampista ha firmato e, anche se ancora il club rosanero non ha comunicato il suo arrivo, il contratto è stato ufficialmente depositato in Lega B.

Ranocchia è un investimento importante per il Palermo. Il giocatore, che arriva a titolo definitivo, è stato pagato circa 4 milioni di euro (compresi bonus) dalla Juventus, che negli ultimi anni lo aveva mandato in prestito in diverse squadre fra Serie A e Serie B.

E così, il Palermo ha il suo primo acquisto. I rosanero hanno rinforzato il centrocampo, che con Ranocchia adesso conta sette giocatori, e nei prossimi giorni si muoveranno ancora: si cercano rinforzi sulle fasce, sia in difesa (a destra) che in avanti.

LEGGI ANCHE

CHI È FILIPPO RANOCCHIA