Inizia il primo mini-torneo per la Supercoppa italiana, che da quest’anno prevede la partecipazione di quattro squadre. Si parte quindi con due semifinali in Arabia Saudita: la prima è Napoli – Fiorentina, entrambe reduci da un periodo non proprio brillante in campionato. Poi ci sarà la capolista Inter a scendere in campo contro la Lazio.

LE PARTITE

Giovedì 18 gennaio, ore 20

Napoli – Fiorentina

Venerdì 19 gennaio, ore 20

Inter – Lazio