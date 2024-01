Palermo, Coulibaly rientra in gruppo: ci sarà col Modena

Mamadou Coulibaly torna in gruppo. Il centrocampista del Palermo ha completato il percorso riabilitativo dopo la lesione muscolare alla gamba ed è tornato ad allenarsi con i compagni.

Coulibaly, quindi, sarà disponibile per la prima partita casalinga del Palermo, quella contro il Modena, che si giocherà sabato 20 gennaio.

Un rientro importante per Corini, che non ha avuto a disposizione Coulibaly nelle ultime tre gare (Como, Cremonese e Cittadella). Prima, il centrocampista aveva fatto spesso la differenza con la sua prestanza fisica in mezzo al campo.

