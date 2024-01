Palermo, infortunio per Lucioni: salterà il Modena (e non solo)

Slitta il rientro di Fabio Lucioni: il calciatore del Palermo ormai assente da tre partite non farà parte dei convocati neanche per il match contro il Modena, dove era atteso il suo rientro.

Lucioni ha subito un nuovo infortunio che lo costringe a rimanere fuori per almeno un altro mese: il difensore è out da prima del match del 23 dicembre contro il Como. A dire il vero Lucioni era tornato disponibile per il match contro il Cittadella, ma Corini in quell’occasione ha preferito non rischiarlo, facendo accomodare in panchina.

IL COMUNICATO DEL PALERMO

Fabio Lucioni, in seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.