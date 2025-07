Le Douaron: “Iniziamo questa nuova stagione con grande voglia e ambizione”

“Iniziamo questa nuova stagione con grande voglia e ambizione. La Valle d’Aosta offre un contesto ideale per lavorare al meglio con la squadra e lo staff. Siamo tutti pronti a raggiungere i nostri obiettivi”. Sono le parole di Jeremie Le Douaron, intervenuto ai canali ufficiali del Palermo.

“Per ottenere risultati serve un forte spirito di gruppo – spiega -. Dobbiamo lavorare tutti insieme, con unità e determinazione. I nuovi compagni si stanno integrando bene e questo è fondamentale. Gli allenamenti saranno preziosi per assimilare le indicazioni del nuovo allenatore”.

“La scorsa è stata una buona stagione per me, anche se so di poter dare ancora di più. Affronto questo nuovo campionato con grande determinazione e ambizione. Il primo anno è stato soprattutto di adattamento: un nuovo campionato, una nuova lingua. Inizialmente non è stato semplice. Oggi sono ancora più motivato farò di tutto per aiutare a centrare l’obiettivo”.





“La concorrenza tra compagni è sana e fondamentale. Ci spinge a dare il massimo e ad alzare il livello del gruppo. Inzaghi? Lavorare con una leggenda del calcio è motivante e le sue idee sono chiare e precise. Ci trasmette energia e motivazione. Noi faremo di tutto per mettere in pratica ciò che ci chiede, a cominciare da queste prime amichevoli”.

“Siamo felici di sentire il supporto dei tifosi. A Palermo sono fantastici: appassionati, sempre presenti nei momenti che contano. Cercheremo di restituire l’energia che ci trasmettono con l’obiettivo di vivere insieme una grande stagione. Le partite amichevoli ci aiuteranno a costruire i giusti automatismi. Quella contro il Manchester City sarà un banco di prova importante”, conclude.