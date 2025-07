ORE 10.25 – I rosa iniziano una prima fase di attivazione motoria in un percorso a ostacoli. Magnani, Lund e Desplanches non sono in campo con il resto dei compagni.

ORE 10.20 – Inizia l’allenamento.

Il Palermo torna in campo per la seduta mattutina nell’undicesima giornata del ritiro in Valle d’Aosta. A partire dalle ore 10.15 la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.





