Quarta vittoria consecutiva in trasferta per il Palermo. La squadra di Corini espugna il campo del Modena grazie alle reti di Henderson (bellissima) e Mancuso. Continua inesorabile, quindi, la corsa dei rosanero.

Nel primo tempo i rosa sprecano troppe occasioni, anche considerando che il Modena dal 23′ gioca in dieci uomini a causa dell’espulsione di Oukhadda. La squadra di Bianco va anche vicina al gol nel finale ma il Palermo entra nella ripresa col piglio giusto e sblocca la partita con una splendida rete di Henderson. I padroni di casa vanno a caccia del pari con orgoglio ma i rosa chiudono la partita con Mancuso in contropiede.

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

ORE 16.01 – FINISCE LA PARTITA. VINCE IL PALERMO.

48′ s.t. – GOL DI MANCUSO. Grande ripartenza dei rosa con Brunori che lancia il 7 rosanero, bravissimo a incrociare col destro. Il Palermo chiude la partita.

45′ s.t. – Sei minuti di recupero.

42′ s.t. – I rosa si fanno vivi dalle parti di Gagno con Segre, che crossa dentro l’area di rigore ma nessun rosanero ne approfitta. Il Palermo respira dopo una lunga fase positiva del Modena.

37′ s.t. – Il Palermo prova a controllare la gara ma il Modena non ci sta. Guiebre sta creando tantissimi problemi a Vasic sulla fascia.

30′ s.t. – Corini cambia assetto al Palermo per questo finale di partita. I rosa si schierano col 3-5-2: Vasic è largo a destra, Aurelio a sinistra; Stulac è il regista, con Segre e Gomes ai lati. Mancuso e Brunori sono la coppia d’attacco.

27′ s.t. – Cambio nel Modena: fuori Cotali, dentro Guiebre.

25′ s.t. – Cooling break.

24′ s.t. – Doppio cambio nel Palermo: fuori Di Francesco e Insigne, dentro Stulac e Mancuso.

24′ s.t. – Ammonito Duca per fallo su Di Francesco. E ammonito anche l’esterno del Palermo per la brutta reazione dopo il fallo.

21′ s.t. – Che occasione per il Modena. Grande cross di Duca per Ponsi, che calcia tutto solo di destro da dentro l’area di rigore. Palla clamorosamente fuori.

19′ s.t. – Triplo cambio nel Palermo: fuori Lund, Coulibaly e Henderson, dentro Aurelio, Segre e Vasic.

17′ s.t. – Brutta palla persa dai rosa al limite dell’area, Magnino ne approfitta e calcia di destro da dentro l’area di rigore. Pigliacelli non si fa sorprendere e blocca.

15′ s.t. – Ammonito Coulibaly per fallo su Magnino.

13′ s.t. – Doppio cambio nel Modena: fuori Manconi e Tremolada, dentro Falcinelli e Riccio.

10′ s.t. – Occasione per Brunori. Insigne va in verticale dal capitano, che lotta con Zaro e incrocia col destro: palla fuori di poco.

9′ s.t. – Ammonito Manconi per fallo su Mateju.

7′ s.t. – Il Palermo ha sbloccato il risultato grazie al super gol di Henderson e ora può giocare con più serenità. Il Modena sta accusando il colpo.

2′ s.t. – CHE GOL DI HENDERSON. Di Francesco crossa dentro l’area di rigore, Brunori viene anticipato da Cauz, poi arriva lo scozzese che calcia al volo di sinistro e insacca in rete con l’aiuto del palo. Bellissimo!

ORE 15.09 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Cambio per il Modena: fuori Palumbo, dentro Duca.

ORE 14.52 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Il Palermo ha avuto tante occasioni da gol ma ha sprecato, anche clamorosamente. Il Modena, in inferiorità numerica da metà frazione, ha reagito nel finale, creando i presupposti per il vantaggio.

47′ p.t. – Grossa occasione per il Modena. Zaro colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo: palla fuori ma i padroni di casa stanno reagendo in questo finale di tempo.

45′ p.t. – Quattro minuti di recupero.

44′ p.t. – Ammonito Lucioni per fallo su Magnino.

39′ p.t. – Altra occasione per il Palermo. Ceccaroni crossa sul secondo palo per Insigne, che non riesce a impattare bene di testa. La palla finisce in curva, poteva fare meglio l’11 rosanero…

39′ p.t. – Il Palermo spinge forte, trascinato da un Henderson in gran forma. I rosa, però, stanno sprecando troppe occasione da gol.

35′ p.t. – Cosa spreca il Palermo! Azione strepitosa sulla sinistra, con Henderson che lancia Lund. L’esterno serve Insigne al centro dell’area ma l’ex Frosinone clamorosamente ‘cicca’, poi Coulibaly lo ‘imita’ e non riesce a calciare in porta.

32′ p.t. – È chiaramente cambiato lo spartito del match: il Palermo tiene il possesso del pallone e prova a far uscire il Modena, che invece difende col baricentro molto basso.

29′ p.t. – Si riparte. Bianco ne ha approfittato per riorganizzare il Modena, che è in inferiorità numerica.

27′ p.t. – Cooling break.

26′ p.t. – Henderson vicino al gol da calcio di punizione: lo scozzese tira da 25 metri ma Gagno è attento e respinge in calcio d’angolo.

25′ p.t. – Bianco corre subito ai ripari: fuori Bonfanti, dentro Cotali. Esce un attaccante ed entra l’esterno sinistro di difesa.

23′ p.t. – ESPULSO OUKHADDA. Fallo da ultimo uomo e chiara occasione da gol: il laterale del Modena interviene su Di Francesco (servito splendidamente da Brunori) e l’arbitro estrae giustamente il cartellino rosso.

17′ p.t. – Miracolo di Pigliacelli su Magnino. Bel cross di Bonfanti dalla sinistra, sul secondo palo arriva il 6 del Modena che schiaccia di testa; il portiere rosa respinge come può in calcio d’angolo.

14′ p.t. – Mischia furibonda in area di rigore del Palermo ma il Modena non riesce a concludere verso la porta di Pigliacelli. I rosa se la cavano ma la situazione era complicata.

13′ p.t. – Benissimo Henderson in questo avvio di partita. Lo scozzese è libero di svariare dietro le punte e sta mettendo in difficoltà la difesa del Modena. Il Palermo, quando attacca, è sempre pericoloso.

10′ p.t. – Che occasione per il Palermo. Insigne recupera palla, serve Henderson che trova Brunori tutto solo davanti al portiere. Il tiro del capitano, però, si stampa sulla traversa.

9′ p.t. – Primo tiro in porta del Palermo. Henderson crossa col sinistro in area di rigore e trova Di Francesco; il colpo di testa dell’ex Lecce è centrale e Gagno blocca.

7′ p.t. – Buon avvio del Modena, che attacca molto bene sulle fasce laterali. Il Palermo deve trovare le misure, anche in fase di possesso palla.

3′ p.t. – Il Palermo, in questo avvio di partita, è schierato col 4-2-3-1. Henderson gioca trequartista e va a pressare Gerli, il ‘regista’ del Modena. Gomes e Coulibaly sono i mediani davanti alla difesa.

ORE 14.03 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo attacca da sinistra a destra.

ORE 13.59 – Le squadre entrano in campo. Palermo in maglia bianca e striscia celeste, Modena in gialloblù.

ORE 13.52 – I giocatori rientrano negli spogliatoi. Tra poco l’ingresso in campo.

ORE 13.26 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Il Palermo va a caccia della quarta vittoria consecutiva in trasferta. I rosanero affrontano il Modena, che dopo una bella partenza si è un po’ ‘sgonfiato’ e non sta vivendo un grande periodo di forma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 14.00)

MODENA (4-3-1-2): 26 Gagno; 99 Oukhadda, 19 Zaro, 33 Cauz, 3 Ponsi; 6 Magnino, 16 Gerli (cap.), 5 Palumbo; 10 Tremolada; 9 Bonfanti, 17 Manconi.

A disposizione: 12 Seculin, 4 Pergreffi, 7 Duca, 8 Guiebre, 11 Falcinelli, 21 Giovannini, 23 Battistella, 24 Vukusic, 27 Riccio, 29 Cotali, 42 Mondele, 90 Abiuso.

Allenatore: Bianco.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 80 Coulibaly; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 31 Aurelio.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Aureliano (Bologna).

Assistenti: Bercigli (Firenze) – Trasciatti (Foligno).

Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

VAR: Abbattista (Molfetta).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

