Il Parma blinda i suoi talenti: Bonny rinnova fino al 2027

Il Parma blinda i suoi talenti, e lo fa rinnovando probabilmente il giocatore che più sta facendo la differenza quest’anno: Yoan Bonny. Il francese prolunga il contratto di un anno: adesso la scadenza è fissata al 2027.

“Ho rinnovato perché qui a Parma mi sento a casa – ha detto Bonny – sono arrivato come un bambino, avevo solo 17 anni, e dopo un periodo di ambientamento, oggi posso dire di essere cresciuto come uomo e come calciatore. Un ringraziamento speciale a tutti i tifosi che mi stanno accompagnando in questo viaggio a Parma. Insieme ai miei compagni di squadra, adesso, vogliamo renderli ancora più orgogliosi di noi”.

Bonny, classe 2003, è uno dei giocatori con la valutazione di mercato più alta in Serie B (circa 6 milioni di euro al momento). Il suo apporto è stato decisivo in diverse gare: finora, in 18 partite, ha segnato 5 gol e fornito 6 assist.