‘Grazie ma rifiuto l’offerta’: Milan sempre più lontano | Per convincerlo serve un’impresa

Il Milan sta insistendo per portare in rossonero un giocatore di assoluta prospettiva. Al momento però la trattativa appare abbastanza complicata

Il calciomercato del Milan non finisce qui. Gli arrivi ormai ufficiali di Gabbia e di Terracciano non hanno fatto calare l’attenzione dei rossoneri che restano vigili in attesa di qualche altra buona occasione. Inoltre c’è da guardare al futuro e a quella linea verde diventata ormai uno dei capisaldi della società.

Per questo i dirigenti milanisti sono costantemente al lavoro per monitorare i migliori talenti per poi prenderli prima degli altri. La finestra di gennaio però non è sempre favorevole sotto questo punto di vista. Molte squadre preferiscono tenere i loro pezzi pregiati per poi rivenderli a fine stagione quando la loro valutazione sarà ancora più alta.

Inoltre essendo una sessione corta in cui le finanze latitano, prima di privarsi di un giocatore bisogna avere la certezza di poterlo rimpiazzare nel migliore dei modi. Insomma, una sorta di vicolo cieco che non lascia troppi spiragli, ma che suggerisce che lavorare in prospettiva può essere una scelta saggia e lungimirante.

Ed è proprio quello che sta facendo il Milan, che non vuole farsi trovare impreparato. Il ritorno in pianta stabile a grandi livelli non ammette passi falsi. Per rimanere in alto c’è bisogno di una buona e sana programmazione che va fatta nei tempi e nei modi giusti. Fino a questo momento il club lombardo di fatto è stato praticamente perfetto.

La proposta del Milan per convincere il giocatore

Proprio su questa scia la proprietà sta lavorando sottotraccia per acquistare un giocatore che ormai da qualche anno si sta imponendo ad ottimi di livelli in Serie A. Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno difensore classe 1999 cresciuto nel Torino. Dopo qualche annata di apprendistato adesso sembra davvero pronto per il grande salto.

La bottega di Cairo però è notoriamente cara, ragion per cui servirà la classica “proposta indecente”. Per far abbassare il prezzo, il Milan potrebbe inserire nella trattativa l’attaccante Lorenzo Colombo che attualmente è in prestito al Monza. La punta farà rientro alla base al termine della stagione e potrebbe rivelarsi una preziosa pedina di scambio.

Quando Buongiorno rifiutò l’Atalanta

Al contempo però bisognerà fare i conti anche con la volontà del giocatore, il quale è molto legato al Toro. D’altronde quest’estate senza troppi fronzoli ha rifiutato l’Atalanta che oltre ad un buon compenso economico gli avrebbe garantito anche il prestigioso palcoscenico europeo.

Ciò non è bastato a sradicarlo dalle sue origini e da quella maglia con cui è cresciuto fin da bambino. Dunque il Milan dovrà lavorare anche su questo aspetto e dovrà tenere conto che Buongiorno non si lascia condizionare dal fascino del Dio denaro. Per lui contano anche altri valori che nel calcio moderno sono ormai merce rara.