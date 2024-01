Maran su Cistana: “Turbato dal mercato? Il ragazzo si allena a mille”

L’allenatore del Brescia, Rolando Maran, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Modena e ha parlato della situazione di Andrea Cistana, difensore al centro delle voci di mercato. Ci sarebbe anche il Palermo sul giocatore, oltre al Cagliari in Serie A.

“Il mercato non ci disturba e non vedo turbato nemmeno Cistana. È il più chiacchierato, ma il giocatore si allena a mille”, afferma Maran. Cistana, che ha il contratto in scadenza a giugno, piace al Cagliari, che avrebbe messo sul piatto della bilancia il cartellino di Elio Capradossi, considerato in esubero dai sardi.

Palermo, Monza e Sampdoria hanno però continui contatti con l’entourage del difensore. Al momento, però, nessuna offerta concreta è stata portata al tavolo di Cellino.

