Pierotti, si avvicina l’arrivo in Italia: è a un passo dal Lecce

Per Santiago Pierotti si avvicina l’arrivo in Italia. L’esterno argentino è a un passo dalla Serie A, dal Lecce, dove per la prima volta potrà confrontarsi con il calcio europeo.

La trattativa per portare l’esterno classe 2001 a Lecce è quasi terminata, come riporta Gianluca di Marzio. Pierotti è una scommessa importante per il direttore sportivo Corvino, che crede nel giocatore e che infatti sta spendendo alcuni milioni per portarlo in Italia.

Oltre al Lecce, come ha raccontato proprio l’agente di Pierotti, c’era anche il Palermo. Il club rosanero, che sta valutando alcuni esterni offensivi in questa sessione di mercato, ha deciso poi di defilarsi, osservando altri profili.