Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è stato intervistato per LazioStyle Radio e ha commentato le ultime decisioni del Governo in merito agli allenamenti.

“Sono d’accordo con quello che pensa la società e i miei compagni perché il presidente ha detto bene – afferma – . Come è possibile che io o Dzeko dobbiamo andare a correre nei parchi di Roma, tipo Villa Borghese, e non a Formello dove ci sono sei campi e posso allenarmi da solo in una metà campo. Sembra una roba pazzesca“.







“Stiamo solamente cercando il motivo per il quale ci si può allenare al parco e non a Formello – continua – . Se al Governo già sanno che il campionato non ricomincerà ce lo dicessero. Tutti i calciatori delle altre squadre che sento sono d’accordo e vogliono tornare in campo. Io non voglio proprio far polemica soprattutto in un momento difficile come questo. Però la ripresa della Serie A potrebbe essere un motivo di sfogo anche per i tifosi. Fosse per me ripartirei subito”.

Immobile parla anche dell’importanza di una ripartenza a livello personale: “Senza calcio si blocca tutto. Io ho preferito stare in silenzio a tal proposito per evitare polemiche. A me non frega niente della Scarpa d’Oro o la classifica. Io voglio tornare a giocare perché è il mio lavoro, ma soprattutto a praticare la mia passione visto che mi manca molto”.

