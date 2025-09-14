Inzaghi: "È una grande vittoria, la dedichiamo ai nostri tifosi" ​​

Parla Pippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo è intervenuto al termine della gara vinta in trasferta contro il Südtirol grazie alla doppietta di Pohjanpalo.

“È una grande vittoria – ha dichiarato -. Avevo chiesto una battaglia e i ragazzi hanno risposto colpo su colpo. Il nostro talento ci ha permesso di portarla a casa. Il Südtirol, in casa, non perdeva da tutto il 2025: questo dà ancora più valore al nostro successo. La dedichiamo ai nostri tifosi, che purtroppo non sono potuti entrare allo stadio. La squadra li ha resi orgogliosi”.

Sui singoli, parole di elogio per Joel e Palumbo: “Joel è un grande giocatore, abbiamo sfruttato bene un calcio piazzato. Siamo stati bravi a restare lucidi e reagire ogni volta. Abbiamo avuto due occasioni importanti con Gyasi e Le Douaron. E sono felice anche per Palumbo: ha fatto una giocata da fuoriclasse qual è”.





Infine, un richiamo alla concentrazione: “Dobbiamo rimanere umili, con i piedi per terra, e pensare subito alla prossima partita col Bari, che si preparerà da sola pensando che ci sarà lo stadio pieno”.

