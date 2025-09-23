Inzaghi: "I migliori 40 minuti della stagione e contro un club di A. Su Ranocchia..." ​​

Niente da fare per il Palermo: passa l’Udinese che elimina i rosanero per 2-1. Inzaghi è intervenuto nel post-partita per fornire la sua visione del match. “Abbiamo fatto i 40 minuti più belli della stagione in uno stadio di Serie A e con grande personalità“.

“Potevamo anche essere sopra di due gol – afferma il tecnico -, peccato. Esco da qui dispiaciuto per la sconfitta ma contento per altro: abbiamo dimostrato di essere forti”. Poi, l’infortunio di Ranocchia. “Mi dispiace, spero non sia niente di grave. Ma in questa squadra il livello rimane sempre alto”.

“Oggi c’erano tanti tifosi per noi e ciò ci ha reso felici. Abbiamo tirato molto contro una squadra di A, strutturata. Quelle due reti prese avrebbero ucciso un toro e per un po’ lo hanno fatto, però, nel finale ci siamo ripresi e potevamo anche pareggiare. Tutti hanno risposto bene, ho venti titolari”.







