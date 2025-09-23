Runjaic: "Volevamo passare il turno. Il Palermo è una realtà molto forte" ​​

Parla Kosta Rujnaic: il tecnico dell’Udinese è intervenuto al termine della vittoria contro il Palermo, che ha garantito ai bianconeri l’accesso agli ottavi di finale.

“Volevamo passare il turno e ci siamo riusciti – ha dichiarato -. Sapevamo che il Palermo, pur essendo una squadra di Serie B, è una realtà molto solida, che gioca con una linea alta e punta molto sulle seconde palle. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, ma poi siamo riusciti a indirizzare la gara sui nostri binari. Sono contento per Zaniolo: ha trovato il gol e ha mostrato segnali della sua classe”.

Rujnaic ha poi commentato anche il finale di gara: “Mi sarebbe piaciuto chiuderla sul 3-0. Fino all’ultimo ho cercato di tenere alta la tensione e trasmetterla alla squadra, ma nel finale siamo calati e abbiamo concesso il gol. Dopo la sconfitta in casa era importante reagire subito, e questa vittoria ci dà fiducia. È il nostro primo successo casalingo e voglio che il nostro stadio diventi un fortino. Vogliamo essere un avversario scomodo per chiunque.”