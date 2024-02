Io da voi non ci vengo | Mazzarri, che batosta: ormai sembrava fatta

Il tecnico del Napoli ci ha sperato fino alla fine. Salta l’arrivo in Campania del top player richiesto ed osannato da tutti.

Walter Mazzarri non sta sicuramente attraversando il periodo migliore della sua carriera. Il tecnico del Napoli, infatti, si ritrova non solo ad essere stato sconfitto nella finalissima di Supercoppa italiana contro l’Inter ma è reduce da un pareggio in campionato per 0-0 contro la Lazio all’Olimpico.

Il tecnico toscano, però, ha più volte fatto notare come ci siano diversi problemi in squadra legati non solo a degli infortuni evidenti ma anche a delle assenze importanti. Fra queste è giusto menzionare quelle di due uomini cardine dello spogliatoio ovvero Zambo Anguissa e Victor Osimhen.

Il primo, con il Camerun, è stato eliminato proprio dalla Nigeria di Victor ed è per questo che ben presto potrà tornare ad essere a disposizione del Napoli. Il bomber, ex capocannoniere della scorsa stagione, terminata la Coppa d’Africa, sarà pronto a dare il massimo per portare a casa un risultato importante con gli azzurri.

Nonostante il suo rinnovo di contratto giunto alla fine di dicembre, c’è da immaginare che nel prossimo mese di giugno, Osimhen possa lasciare definitivamente il capoluogo campano e andare a trovare fortuna all’estero.

I nuovi rinforzi

Sebbene ci siano diversi problemi in squadra, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha fatto altro che mettere l’allenatore nella condizione di poter sperimentare più moduli grazie a quattro nuovi innesti importanti.

Infatti, sono arrivati per ora Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Hamed Traorè e Leander Dendoncker. Questi quattro giocatori di alto spessore e dal talento smisurato, dimostreranno sicuramente di essere all’altezza di indossare la maglia del Napoli.

Perez sempre più lontano

Al momento, il tecnico toscano sa bene che dovrà ben figurare agli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi in Champions League e dovrà fare di tutto per conquistare almeno il quarto posto in classifica. Per far sì che ciò avvenga, dovrà pretendere dai suoi giocatori il massimo in campo e soprattutto essere alla ricerca di fama e di gloria.

Ora però secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembra che un obiettivo del Napoli stia sfumando definitivamente. Quello che poteva essere il quinto acquisto degli azzurri, Nehuen Perez, difensore dell’Udinese, sembra essere ormai una pista raffreddata. Quindi, se Leo Ostigard dovesse restare al Napoli, è difficile pensare che possa concretizzarsi la trattativa con i friulani.