“Via libera dell’Empoli”: Roma, arriva Baldanzi ma non da solo | I giallorossi raddoppiano la posta

Il centrocampista è sempre più vicino a lasciare la squadra toscana e a compiere il grande passo in una squadra di vertice. Ecco chi lo può seguire

Il nome di Tommaso Baldanzi è quello che sta accendendo le fantasie dei tifosi e degli appassionati di mercato in queste ultime ore della sessione invernale. Il giocatore classe 2003 sembra in procinto di lasciare l’Empoli per approdare in una grande piazza che gli garantirebbe un indubbio salto di qualità.

L’ipotesi è stata confermata dal direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini secondo cui il presidente empolese Corsi sarebbe in procinto di cedere alle avance di una big del nostro campionato. Il giornalista esperto di trattative ha parlato di questa indiscrezione a margine dell’evento di chiusura del calciomercato istituito a Roma presso l’Hotel Hilton Eur La Lama.

Intervenuto all’evento “Calciomercato tra strategia e comunicazione” condotto dalla giornalista di Rai Sport Simona Rolandi e a cui hanno preso parte anche il direttore sportivo Pierpaolo Marino e l’ex portiere Massimo Taibi ha raccontato un po’ le varie sfaccettature che ci sono dietro alle principali trattative di mercato.

A conclusione dell’incontro Ceccarini ha risposto alle domande della nostra redazione in merito a questa sessione invernale di mercato, che non ha regalato troppi sussulti. Nonostante ciò a suo modo di vedere nelle ultimissime ore qualche affare potrebbe esserci, a partire proprio da Baldanzi.

Niccolò Ceccarini: “Baldanzi è molto vicino…” | ESCLUSIVA

Per quanto concerne il talento dell’Empoli, ecco il suo pensiero a riguardo, rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni: “Sono ore importanti e decisive. Secondo me c’è un’apertura totale da parte dell’Empoli alla Roma. I toscani hanno dato il via libera all’operazione e valutano il giocatore 15 milioni di euro. Le formule possibili sono un prestito per sei mesi con obbligo di riscatto a condizioni abbastanza semplici, oppure un prestito di diciotto mesi con obbligo di riscatto”.

Ceccarini però ha esposto anche la condizione tassativa affinché l’affare si possa fare realmente: “Io credo che con l’uscita di Belotti e quelle ormai prossime di Kumbulla e Celik l’affare si possa perfezionare. Fino a quando non si incastrano questi tasselli è bene lasciare un margine di incertezza. Ma di sicuro la Roma vuole prendere Baldanzi”. Tali ipotesi hanno ricevuto conferme nelle ore successive, visto che per Baldanzi manca praticamente solo l’ufficialità. La Roma avrebbe tuttavia bisogno anche di un difensore, soprattutto considerando l’imminente addio di Kumbulla. Il centrale dell’Empoli Walukiewicz potrebbe essere una valida opzione, sia perché giovane sia perché ha un prezzo contenuto. Per il momento però questa è soltanto una supposizione, nata semplicemente in virtù degli ottimi rapporti tra le due società.

Non solo Roma, per Ceccarini anche la Lazio potrebbe battere un colpo

Da vero guru del mercato Ceccarini si è poi lasciato andare ad altre considerazioni, a partire dalla Lazio che sembra essere alla ricerca di un elemento che vada a rinforzare il reparto offensivo: “Io credo che la squadra di Sarri abbia bisogno di un esterno. Si era parlato di Candreva, però non sembrano esserci molti margini visto che la Salernitana non vuole privarsene. C’è anche la soluzione Bernardeschi, che penso piaccia all’allenatore, ma credo che alla fine ci sarà un nome alternativo”.

L’ultima battuta è su Gudmundsson del Genoa che sta catalizzando notevoli attenzioni da parte di molti club: “Sono molto curioso di capire il futuro di questo giocatore, non solo in questa sessione, ma anche in estate. Si tratta di un giocatore preso a pochissimo e che adesso vale già 30 milioni di euro”.