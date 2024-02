Palermo, ufficiale la cessione di Nicola Valente al Padova

Nicola Valente è un nuovo giocatore del Padova. Il Palermo ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell’esterno offensivo, che ha firmato un contratto con i veneti fino al 2026.

Valente saluta Palermo dopo 119 presenze in tre anni e mezzo di permanenza in rosanero. L’esterno aveva il contratto in scadenza a giugno 2024, il club non aveva ancora deciso di rinnovarglielo, così si è deciso per la cessione. Valente ha scelto il Padova, secondo nel Girone A di Serie C a -7 dal Mantova capolista.

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno classe 1991 Nicola Valente dal #Palermo Football Club. #Valente ha firmato un accordo in biancoscudato fino al 30 giugno 2026. https://t.co/53N3PAJXIT pic.twitter.com/nNHBPfKKQa — Calcio Padova (@PadovaCalcio) February 1, 2024

ECCO LA NOTA

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno classe 1991 Nicola Valente dal Palermo Football Club. Valente ha firmato un accordo in biancoscudato fino al 30 giugno 2026.

