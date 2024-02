Palermo saluta il suo ‘veterano’, Valente lascia dopo mille cross e tanto affetto

Nicola Valente si può considerare una ‘bandiera’ del Palermo dopo la rinascita del 2019. Arrivato nell’estate del 2020 dalla Carrarese, l’esterno offensivo è da subito entrato nei cuori dei tifosi per la grande generosità in campo, abbinata a una discreta qualità che soprattutto in Serie C ha fatto la differenza.

Valente è il giocatore che dalla rinascita del 2019 ha collezionato più presenze con la maglia rosanero, ben 119 tra Serie B, C e Coppa Italia. La migliore stagione dal punto di vista realizzativo è quella 2021/22, quando sono stati sette i gol, decisivi nella ‘corsa’ conclusasi con la vittoria dei playoff e la conseguente promozione in cadetteria.

Valente ha dimostrato di essere un buon giocatore anche in Serie B. Dopo tanti anni di gavetta, l’esterno offensivo ha calcato i campi della cadetteria per la prima volta con la maglia del Palermo e non ha sfigurato: nella scorsa stagione sono state 32 le presenze, condite da tre gol. In questo campionato lo spazio per lui si è via via ridotto e, col contratto in scadenza a giugno 2024, si è deciso per la cessione al Padova.

La caratteristica principale di Valente, quella che più dei gol è stata importante nella sua militanza in rosanero, è l’abilità nei cross. Nei tre anni di permanenza al Palermo sono stati 17 gli assist, ben sei nello scorso campionato e sette l’anno della promozione. Numeri di un certo spessore per un calciatore che ha sempre fatto la differenza.

Di Valente va sottolineato anche il grande senso d’appartenenza. Mai una parola fuori posto o un atteggiamento sbagliato, ha sempre onorato la maglia rosanero e il suo modo di fare è stato premiato con l’amore dei tifosi. Le strade si sono separate ma è indubbio che Valente rimarrà nella storia del Palermo e il Palermo nel cuore del ragazzo.

