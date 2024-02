Chi è Chaka Traorè: lo sbarco, il nome falso, poi i gol con il Milan

È una storia difficile quella di Chaka Traorè, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Palermo. È la storia di tanti giovanissimi ragazzi africani che vengono portati illegalmente in Europa dai trafficanti di uomini. Chaka Traorè è riuscito a realizzare il suo sogno.

Nato ad Attécoubé, sobborgo di Abidjan in Costa d’Avorio il 23 dicembre 2004, arriva in Italia da bambino, portato da una persona che non ne aveva la custodia, con una violazione delle norme italiane sui giocatori minorenni. Affidato ai servizi sociali, inizia a giocare – sotto falso cognome – nei dilettanti dell’Audace: il suo nome era Cissé. Chi lo accompagnò dall’Africa spacciò il suo arrivo per un ricongiungimento familiare fittizio.

Traorè fu considerato parte lesa di tutta questa vicenda e continuò a inseguire il suo sogno. Inizia quindi a giocare in Emilia-Romagna e passa poi nelle giovanili del Parma, conquistando nel 2021 lo scudetto dei Giovanissimi Nazionali con i 2002, ragazzi più grandi di lui di due anni. Il 10 aprile 2021 esordisce in Serie A proprio contro il Milan ed è record: il giovanissimo ivoriano è il primo calciatore nato nel 2004 a giocare in A.

Lo nota il Milan, che lo acquista negli ultimissimi giorni di mercato dell’agosto 2021. Il ragazzo ivoriano trascina la Primavera — nella stagione successiva — alle semifinali di Youth League. In questa stagione fa parte stabilmente della prima squadra rossonera: mette insieme due presenze in Serie A, condite da un gol a Empoli, una in Coppa Italia, anche qui con un gol, e debutta in Champions League, nella gara contro il Borussia Dortmund.

Traorè è un’ala sinistra di piede destro. È abile nel dribbling e il baricentro basso – è alto 1,75 m – lo aiuta nei repentini cambi di direzioni. Il suo stile di gioco ricordo molto quello di Rafael Leão, suo compagno al Milan e grande amico; dopo i primi due gol ufficiali con i rossoneri, è stato proprio il portoghese il primo compagno abbracciato da Traorè.

