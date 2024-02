Calciomercato, Palermo a caccia dell’ultimo ‘botto’: si punta al difensore centrale

Sono ore frenetiche per il Palermo. La società rosanero non ha concluso il calciomercato con l’acquisto di Chaka Traorè: il d.s. Leandro Rinaudo, coadiuvato da Riccardo Bigon, è ancora alla ricerca dell’ultimo ‘botto’ per chiudere in bellezza la sessione invernale.

Le cessioni di Ales Mateju e Nicola Valente hanno liberato due slot nella lista over. Il Palermo finora ha puntato solo su profili under: Diakité è un classe 2000, Ranocchia un 2001, mentre Traorè è nato nel 2004; nessuno di questi tre nuovi acquisti occupa posti nella lista principale.

L’obiettivo delle ultime ore di calciomercato è quello di provare a prendere un difensore centrale. In quella zona di campo servono rinforzi, soprattutto dopo l’infortunio di Fabio Lucioni, che sarà indisponibile almeno fino a metà marzo. Il Palermo non si svenerà, anche perché Diakité può giocare anche al centro, ma un tentativo verrà fatto.

