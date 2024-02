Lotito continua la caccia: per l’attacco c’è un vecchio pallino | In Italia lo vogliono in tanti

La società biancoceleste sta cercando un rinforzo per il reparto offensivo. Tra i nomi caldi ce n’è uno già accostato in passato su cui però ci sono diverse squadre

Il calciomercato della Lazio è ancora fermo. A poche ore dal termine della sessione di gennaio in casa biancoceleste non è ancora arrivato nessuno. Notoriamente sotto la gestione Lotito il mercato invernale non ha regalato mai chissà quali grandi colpi. Giusto qualche ritocco e poi dritti fino alla fine della stagione.

Anche quest’anno l’andamento sembra il medesimo. Al tecnico Maurizio Sarri però servirebbe come il pane un giocatore in grado di dare nuova linfa al reparto avanzato che in questa stagione sta facendo piuttosto fatica. Un centravanti o un esterno offensivo non fa differenza, l’importante è che sia in grado di innalzare il tasso di pericolosità della squadra.

Appena 24 reti in 21 partite di campionato la dicono lunga sulla sterilità dell’attacco laziale che sta patendo e non poco il calo di rendimento di diversi interpreti. Dunque l’auspicio è quello di inserire almeno una pedina che sia in grado di dare quella spinta in più a Immobile e compagni che sono in piena lotta per il quarto posto e in semifinale di Coppa Italia.

A tal proposito sono diversi i nomi che stanno gravitando intorno al club più antico della Capitale. Al momento però non sembrano ancora esserci spiragli concreti. In queste ore però sta tornando prepotentemente in auge un profilo che già in passato è stato accostato alla Lazio e che potrebbe essere molto utile alla causa.

Chi è il profilo seguito dalla Lazio per l’attacco

Trattasi di Federico Bernardeschi che già quando si era svincolato dalla Juve sembrava poter arrivare all’ombra del Colosseo. I rumors poi si sono susseguiti anche l’estate scorsa e nella fase iniziale di questa sessione invernale. Adesso che la conclusione è ormai prossima, sembrano esserci nuovamente i presupposti per imbastire una trattativa.

Essendo un usato sicuro e non troppo oneroso anche altre compagini di Serie A hanno sondato il terreno tra cui Milan e Roma. La Lazio dalla sua però potrebbe attirare il giocatore grazie a Sarri, che già conosce il giocatore che ha avuto ai tempi della Juventus. Insomma, adesso è il momento di tentare l’affondo se davvero si vuole arrivare al calciatore attualmente in forza al Toronto.

Le altre piste sondate dal club biancoceleste

Nel frattempo la dirigenza sta valutando anche altri profili più giovani e tutti provenienti dal Regno Unito, in particolar modo dalla Championship, ovvero la Serie B inglese. I nomi sul taccuino del direttore sportivo Fabiani sono quelli di Clarke del Sunderland, Rowe del Norwich e Whittaker del Plymouth.

In questi casi però bisognerebbe fare un piccolo sforzo economico visto che questi ragazzi stanno ben figurando con i loro club e possono vantare dei numeri di tutto rispetto. Whittaker ad esempio ha messo a segno 15 gol in 28 gare conditi da 6 assist ed è il vice-capocannoniere del torneo. Non resta che aspettare per capire quale sarà il sussulto da parte degli aquilotti.