Allegri, sciolti tutti i dubbi | Approda a Torino il top player che mancava

Nel capoluogo piemontese giunge finalmente il rinforzo che il tecnico aspettava da tempo. La piazza è al settimo cielo.

L’allenatore toscano Massimiliano Allegri, dopo la scorsa annata ricca di problemi e controversie, sta dimostrando che i suoi giocatori siano all’altezza della situazione e di indossare la casacca bianconera provando fino alla fine a conquistare il tanto ambito Scudetto.

Attualmente, la corazzata piemontese, si ritrova a lottare in una sfida ormai a due contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, ormai ben collaudati da anni e migliorati dall’innesto di alcuni giocatori importanti come Benjamin Pavard, Marcus Thuram e Yann Sommer, sono sicuramente i favoriti per ottenere la vittoria in campionato.

Il tecnico toscano, però, non è sicuramente propenso a lasciare nemmeno un centimetro e proverà tutte le carte possibili per ostacolare il cammino del collega piacentino. In squadra, Allegri, vanta dei giocatori di altissimo livello come Dušan Vlahović, Federico Chiesa, Adrien Rabiot, Danilo e Szczęsny.

Oltre a questi campioni menzionati, vi è anche una vera e propria sorpresa dimostrata dall’attaccante turco diciottenne Yildiz che ormai è diventato un punto di riferimento nella nazionale allenata da Vincenzo Montella.

La resilienza dei bianconeri

Quando il football director Cristiano Giuntoli è arrivato nella scorsa stagione a Torino, sembrava volesse a tutti costi migliorare dapprima le fasce laterali e poi il centrocampo. Infatti, la linea mediana, è ormai orfana di due elementi di grande spessore come Paul Pogba e Nicolò Fagioli per i problemi ormai noti.

Uno dei ruoli che sembrava dover essere ritoccato nell’immediato era la difesa centrale ma, Federico Gatti e Daniele Rugani hanno dimostrato di poter sostituire egregiamente giocatori del calibro di Danilo portando a casa ottimi risultati e prestazioni estremamente convincenti.

Matteo Lovato va al Torino

Quindi, semmai la Juventus dovesse piazzare qualche ultimo colpo nelle prossime ore di calciomercato, sicuramente non andrà a rinvigorire la difesa. Secondo quanto riportato da sky sport, a Torino, su sponda granata, è pronto a vestire la maglia della squadra di Ivan Jurić il difensore Matteo Lovato. Classe 2000, questo talentuoso difensore di Monselice, ha vestito anche la maglia del Verona, Atalanta e Cagliari.

Quest’ultimo, infatti, passerà dal granata della Salernitana a quello dei piemontesi. Il tecnico serbo, dopo l’infortunio grave del suo pupillo Perr Schuurs, spera che con questo innesto non debba affrontare ulteriori problemi in squadra e provare ad ottenere una salvezza tranquilla senza grossi patemi.