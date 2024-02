Palermo – Chaka Traoré, trattativa lampo col Milan: oggi le visite mediche

Chaka Traoré potrebbe essere vicinissimo ad essere il prossimo esterno d’attacco del Palermo. Il calciatore avrebbe definito il suo accordo col club di viale del Fante che raggiungerebbe per sei mesi, fino al termine della stagione.

Si tratterebbe, quindi, di un prestito secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia. Traoré è un classe 2004 che il Milan non vorrebbe cedere definitivamente. Ha anche realizzato due reti: una contro l’Empoli per il definitivo 3-0 e un altro contro il Cagliari in Coppa Italia.

Oggi sarebbero in programma le visite mediche. Sul calciatore c’erano anche altre squadre, come Losanna – soprattutto – e West Brom, ma i rosa sembrano aver abbattuto la concorrenza e sarebbero pronti a sostituire il partente Valente, almeno fino a fine campionato.