Due anni senza Maurizio Zamparini: nel 2022 scompariva l’ex patron del Palermo

Due anni senza Maurizio Zamparini. Oggi è l’anniversario della morte dell’ex patron del Palermo, il più vincente nella storia rosanero, e del Venezia, scomparso il 1° febbraio 2022 all’ospedale di Cotignola, in provincia di Ravenna.

Un percorso luminoso (dal 2002 al 2018) che ha portato i rosanero in A e fino alla finale di Coppa Italia, sfiorando anche la Champions dopo molti anni in Europa League, poi offuscato dalle ultime vicissitudini che hanno visto il Palermo, radiato, scomparire dalle competizioni professionistiche per ripartire da zero tra i dilettanti con nuovo nome e logo.

La salute del presidente era già cagionevole a fine 2021, quando fu ricoverato in terapia intensiva a causa di una peritonite. Il “colpo” più doloroso, sentimentalmente parlando, fu il lutto del figlio Armandino che aveva solo 23 anni nell’ottobre del 2021. Il vulcanico presidente se ne andò appena quattro mesi dopo e, nel bene o nel male, verrà sempre ricordato.