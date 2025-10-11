Italia, sfuma la qualificazione diretta al Mondiale: la Norvegia travolge Israele ​​

L’ultima speranza è andata via: la Norvegia travolge Israele e ipoteca il primo posto nel girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

E pensare che la partita era iniziata con un segnale incoraggiante: Haaland ha sbagliato due rigori nel giro di pochi attimi. Il centravanti del Manchester City ha fallito il primo tentativo e quando l’arbitro glielo ha fatto ripetere per un’irregolarità della difesa, il norvegese lo ha nuovamente sbagliato.

Da quel momento è stato dominio Norvegia, con un netto 5 – 0 che non lascia spazio a interpretazioni. La differenza reti (primo fattore da tenere in considerazione in caso di parità di punti) recita addirittura +26. Numeri irraggiungibili per l’Italia che a questo punto, anche nel caso in cui arrivasse a pari punti con la Norvegia dovrebbe disputare i playoff.





