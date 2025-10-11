Estonia - Italia, le formazioni ufficiali ​​

È un’Italia dal volto offensivo quella schierata da Gennaro Gattuso per il match contro l’Estonia, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Tra i pali confermato Donnarumma, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco. A centrocampo spazio a Tonali e Barella in mezzo, con Orsolini e Raspadori a spingere sugli esterni. In attacco, confermata la coppia formata da Retegui e Kean, pronta a guidare l’assalto azzurro.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 20.45)

ESTONIA (4-2-3-1): 1 Hein; 6 Peetson, 13 Paskotsi, 2 Kuusk, 3 Saliste; 5 Shein, 10 Palumets; 4 Kait, 8 Soomets, 7 Saarma; 21 Tamn.







Ct: Henn.

ITALIA (4-4-2): 1 Donnarumma; 22 Di Lorenzo, 21 Bastoni, 13 Calafiori, 3 Dimarco; 17 Orsolini, 8 Tonali, 18 Barella, 10 Raspadori; 11 Kean, 9 Retegui.

Ct: Gattuso.

LEGGI ANCHE

PALERMO TRA LE ELETTE D’EUROPA