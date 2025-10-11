Palermo tra le elette d’Europa: solo otto squadre ancora imbattute nei top campionati ​​

Il Palermo in un club esclusivo di elette ancora imbattute in campionato: solamente 8 squadre considerando i cinque massimi campionati europei (e le loro seconde divisioni) non registrano al momento alcuna sconfitta considerando solamente la competizione domestica. I rosanero condividono questa statistica con Modena, Juventus, Atalanta, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Deportivo La Coruna e Coventy.

Escludendo il campionato di Serie D della stagione 2019/20, quando il Palermo di Pergolizzi rimase imbattuto per le prime 10 giornate, erano ben 8 anni che i rosanero non riuscivano a rimanere senza sconfitte almeno alla settima giornata di campionato. In quell’occasione il club rosanero, neoretrocesso dalla Serie A, fece 3 vittorie e 4 pareggi nelle prime 7, con 13 punti era in piena zona promozione al secondo posto dietro solamente al Frosinone. L’imbattibilità fu poi prolungata fino all’undicesima giornata, quando Tedino e i suoi caddero per mano del Novara (doppietta di Moscati al Barbera).

Imbattute ma non in testa: il caso della Serie A

Rimanere imbattuti non è sempre sinonimo di posizioni altissime della classifica. In Serie A infatti Juventus e Atalanta sono rispettivamente al quinto e al sesto posto: i bianconeri hanno vinto 3 partite, pareggiandone altrettante, la Dea invece ha vinto 2 giornate pareggiando addirittura in 4 occasioni.







A differenza dei due club del massimo campionato italiano, gli altri 6 sono in cima alle rispettive classifiche: Modena e Palermo sono prima e seconda in Serie B (e si giocheranno la vetta al rientro dalla sosta). Stesso discorso vale per Bayern Monaco e Borussia Dortmund, mentre Deportivo La Coruna e Coventry sono in vetta ai campionati di La Liga 2 e Championship.

Le “super” imbattute

Il Palermo ha comunque perso una partita in stagione, così come capitato ad altre squadre dell’elenco. I rosanero sono caduti in casa dell’Udinese ai sedicesimi di Coppa Italia, in una partita ben giocata in casa di un club di categoria superiore ma comunque perso 2 – 1. Sorte simile per il Modena, eliminato in Coppa dal Torino; l’Atalanta è stata invece sconfitta in Champions in casa del Psg, il Coventry eliminato dalla FA Cup per mano del Millwall.

Le restanti 4 non hanno perso neanche se si considerano le altre competizioni: Juventus, Borussia Dortmund, Deportivo La Coruna e Bayern Monaco non sono mai uscite dal campo sconfitte in stagione. I bavaresi inoltre fanno registrare un dato ancora più sorprendente, dato che delle 10 partite giocate in stagione tra campionato, Supercoppa, Coppa di Germania e Champions League hanno registrato addirittura 10 vittorie.

