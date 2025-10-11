Inzaghi al GdS: “Il Palermo non può nascondersi. Sappiamo quello che vogliamo”

“A livello umano sta accadendo qualcosa di eccezionale. La gente ha dato fiducia a scatola chiusa sia a me che alla squadra, adesso noi stiamo provando a ricambiare sul campo”.

Lo ha detto Filippo Inzaghi, intervistato dal Giornale di Sicilia. “Speravo si potesse partire così. La strada è ancora lunga, ma la squadra sta acquisendo credibilità. Il gruppo c’è, lo stadio sempre pieno è un motivo di grande soddisfazione. È chiaro che ci sono ancora grandi margini di miglioramento”.

“Il Palermo non può nascondersi? No, sappiamo quello che vogliamo. La Serie A però passa dal campo. Non si costruisce tutto dall’oggi al domani, ci vorranno tempo e lavoro. Una casa si basa sulle fondamenta e noi dal ritiro ad oggi abbiamo cercato di costruirle. In più bisognerà essere bravi soprattutto nei momenti difficili”.







“La promessa per la promozione? Nessuna. La promessa più bella è continuare a dare tutto in campo. Alleno un gruppo straordinario con una grande cultura del lavoro”.