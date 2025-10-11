Di Donato: "Pippo trasmette forza e passione. È un vincente" ​​

“Pippo trasmette forza e passione: basta vederlo, sembra ancora un giocatore”. Lo ha detto sul Palermo Daniele di Donato, intervistato da Tuttomercatoweb.

“È un vincente – prosegue -, e in Serie B ha sempre vinto. Il Palermo ha una rosa da invidia, con tanti giocatori da Serie A”.

“Quando vuoi vincere devi avere due squadre all’altezza, e il Palermo le ha. In Serie B magari puoi sbagliare una partita, in C no: se vuoi vincere, non puoi permetterti di sbagliare nulla”.